Ультиматум Путина не сработал: Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Ультиматум Путина не сработал: Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

В Минэнергетики Литвы подчеркнули, что в этих обстоятельствах требование России платить за газ в рублях теряет смысл, поскольку Литва больше не нуждается в российском газе и не планирует за него платить.

В ответ на энергетический шантаж России в Европе и на войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.

Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

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Как отмечается, отныне газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Так, ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного газа, которого должно хватить для всех клиентов. Кроме того, в случае необходимости газ в Литву также можно будет поставлять через газовое сообщение с Латвией, а с 1 мая — и через газовую сеть с Польшей.

Министр энергетики Дайнюс Крэйвис уже назвал такое решение поворотным моментом в истории энергетической независимости Литвы.

"Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", которая обеспечила независимость от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательности, энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", — отметил Крейвис.

В Минэнергетики Литвы подчеркнули, что в этих обстоятельствах требование России платить за газ в рублях теряет смысл, поскольку Литва больше не нуждается в российском газе и не планирует за него платить.

В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" заявила, что больше не будет перекачивать газ из России через литовско-белорусское сообщение.

Отмечается, что транзитный газ через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга, но в другом техническом режиме, чем обычно, обеспечивая передачу только необходимого для транзита количества газа.

Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.

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