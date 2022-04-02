Ультиматум Путина не сработал: Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

В Минэнергетики Литвы подчеркнули, что в этих обстоятельствах требование России платить за газ в рублях теряет смысл, поскольку Литва больше не нуждается в российском газе и не планирует за него платить.
В ответ на энергетический шантаж России в Европе и на войну в Украине Литва полностью отказалась от российского газа. Уже в начале апреля литовская газотранспортная система работает без импорта российского газа.
Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Как отмечается, отныне газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Так, ежемесячно на терминал будет поступать три больших объема сжиженного газа, которого должно хватить для всех клиентов. Кроме того, в случае необходимости газ в Литву также можно будет поставлять через газовое сообщение с Латвией, а с 1 мая — и через газовую сеть с Польшей.
Министр энергетики Дайнюс Крэйвис уже назвал такое решение поворотным моментом в истории энергетической независимости Литвы.
"Мы первая страна ЕС среди стран-поставщиков "Газпрома", которая обеспечила независимость от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательности, энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений", — отметил Крейвис.
В Минэнергетики Литвы подчеркнули, что в этих обстоятельствах требование России платить за газ в рублях теряет смысл, поскольку Литва больше не нуждается в российском газе и не планирует за него платить.
В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" заявила, что больше не будет перекачивать газ из России через литовско-белорусское сообщение.
Отмечается, что транзитный газ через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга, но в другом техническом режиме, чем обычно, обеспечивая передачу только необходимого для транзита количества газа.
Напомним, Германия готовится к вероятной блокировке Москвой поставок природного газа из России. В результате министр экономики Роберт Габек 30 марта активировал первый этап плана на случай чрезвычайной ситуации по газоснабжению.
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