Уменьшатся ли декабрьские пенсии украинцев: что известно

Информация об уменьшении пенсий на 30% фейковая и распространяется в Telegram-каналах для привлечения подписчиков.

В Telegram активно распространяется информация об уменьшении пенсий в декабре. Согласно этим сообщениям, пенсии части пенсионеров снизятся на треть.

Действительно ли снизятся пенсионные выплаты в декабре

Причиной понижения пенсий авторы таких постов называют принятие нового закона, сообщает издание "На пенсии".

Однако на самом деле эта информация фейковая. Таким образом, Telegram-каналы лишь привлекают новых подписчиков.

В чем суть таких фейков:

Авторы таких постов придумывают резонансные события, триггерные для общества (например, уменьшение пенсий).

В текст добавляется ссылка, по которой якобы можно узнать подробную информацию.

После перехода по ссылке человек просят подписаться на определенный Telegram-канал, где якобы и есть нужная информация.

На самом деле, никакой информации по ссылке нет, таким образом "набивают" подписчиков на определенный Telegram-канал.

Пример сообщения в Telegram-каналах

Пример сообщения в Telegram-каналах

Чтобы проверить информацию, необходимо проделать небольшое исследование. Самым действенным методом является поиск первоисточника. Если, как в приведенном примере, речь идет о законе о пенсионных выплатах, то авторитетным источником будет, например, ПФУ и ВРУ, но никак не неизвестный Telegram-канал.

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