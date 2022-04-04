Уменьшение расходов на чиновников и помощь людям: Шмыгаль о переходе экономики на "военные рельсы"

Уменьшение расходов на чиновников и помощь людям: Шмыгаль о переходе экономики на "военные рельсы"

Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения – 2% от оборота.

Украинская экономика сейчас работает на "военных рельсах". Поэтому был введен ряд реформ и изменений.

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Об этом во время своего видеообращения сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль также рассказал об изменениях в украинской экономике, которые были введены на прошлой неделе, а это:

73 млрд грн направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым. Были сокращены расходы на Верховную раду, Кабинет министров, судей, прокуроров.

Полностью выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам. Авансом за апрель произвели выплаты для прифронтовых регионов.

Успешно реализовали программу выплат по 6,5 тысячи гривен всем, кто потерял работу. Заявки поступили от 5 млн. человек. Большинство средства уже получили, другие получат в ближайшее время.

Начали программу поддержки вынужденных переселенцев. Находим для людей жилье. Даем средства бизнесу, чтобы он нанимал переселенцев на работу.

Запустили в "Дії" возможность подавать информацию о разрушенном жилье. Кроме того, утвердили порядок подсчета всех убытков, состоящий из 15 направлений: от убытков по имуществу и инфраструктуре до убытков предприятий и экономики в целом.

Начали посевную. Сейчас она идет практически по всем регионам страны. Семена, удобрения, топливо есть. Государство предоставило аграриям финансирование более чем на 20 млрд грн. Кредиты для всех под 0%.

Начали программу закупки продуктовых наборов для дальнейшей бесплатной раздачи людям в прифронтовых городах. 10 млн наборов. Практически все покупаем у украинского производителя. Загружаем заказами нашу пищевую промышленность.

Продолжили помогать с релокацией украинским производственным предприятиям. Около 1,5 тысячи заявок получили. Более 100 предприятий уже переехали и работают.

Сформированы новые логистические маршруты для максимально возможного обновления украинского экспорта. Ищем новые возможности и создаем новую инфраструктуру на границах.

Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения – 2% от оборота.

За последнюю неделю есть новые договоренности о поддержке от иностранных партнеров на сумму еще около 1 млрд долларов.

Очередей на таможне для ввоза товаров больше нет. Вся гуманитарная помощь оформляется через 10 минут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 "Киев – Чоп" вблизи села Стоянка Киевской области.

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