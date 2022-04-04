Уменьшение расходов на чиновников и помощь людям: Шмыгаль о переходе экономики на "военные рельсы"

Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения – 2% от оборота.
Украинская экономика сейчас работает на "военных рельсах". Поэтому был введен ряд реформ и изменений.
Об этом во время своего видеообращения сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль также рассказал об изменениях в украинской экономике, которые были введены на прошлой неделе, а это:
- 73 млрд грн направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым. Были сокращены расходы на Верховную раду, Кабинет министров, судей, прокуроров.
- Полностью выплатили проиндексированные пенсии за март всем пенсионерам. Авансом за апрель произвели выплаты для прифронтовых регионов.
- Успешно реализовали программу выплат по 6,5 тысячи гривен всем, кто потерял работу. Заявки поступили от 5 млн. человек. Большинство средства уже получили, другие получат в ближайшее время.
- Начали программу поддержки вынужденных переселенцев. Находим для людей жилье. Даем средства бизнесу, чтобы он нанимал переселенцев на работу.
- Запустили в "Дії" возможность подавать информацию о разрушенном жилье. Кроме того, утвердили порядок подсчета всех убытков, состоящий из 15 направлений: от убытков по имуществу и инфраструктуре до убытков предприятий и экономики в целом.
- Начали посевную. Сейчас она идет практически по всем регионам страны. Семена, удобрения, топливо есть. Государство предоставило аграриям финансирование более чем на 20 млрд грн. Кредиты для всех под 0%.
- Начали программу закупки продуктовых наборов для дальнейшей бесплатной раздачи людям в прифронтовых городах. 10 млн наборов. Практически все покупаем у украинского производителя. Загружаем заказами нашу пищевую промышленность.
- Продолжили помогать с релокацией украинским производственным предприятиям. Около 1,5 тысячи заявок получили. Более 100 предприятий уже переехали и работают.
- Сформированы новые логистические маршруты для максимально возможного обновления украинского экспорта. Ищем новые возможности и создаем новую инфраструктуру на границах.
- Более 150 тысяч бизнесов уже переходят на новую систему налогообложения – 2% от оборота.
- За последнюю неделю есть новые договоренности о поддержке от иностранных партнеров на сумму еще около 1 млрд долларов.
- Очередей на таможне для ввоза товаров больше нет. Вся гуманитарная помощь оформляется через 10 минут.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 "Киев – Чоп" вблизи села Стоянка Киевской области.
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