Уменьшит зависимость от российского газа: в Европе могут построить новый газопровод — СМИ

Газопровод хотят построить, чтобы доставлять алжирский газ и СПГ.
В Европе хотят построить новый газопровод, который уменьшил бы зависимость от российского газа.
Об этом сообщает издание La Vanguardia.
Страны-члены НАТО допускают возможность восстановления проекта Midcat, строительство которого в 50-х годах ХХ века планировал бывший французский лидер Шарль де Голль. В частности, речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания-Франция-Германия для доставки алжирского газа и СПГ.
"Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах НАТО", — пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Испании.
Издание отмечает, что в реализации этого проекта заинтересована и Германия.
Напомним:
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, будучи с официальным визитом в Киеве, встретился с украинским коллегой Денисом Шмигалем. В ходе переговоров они договорились о строительстве газопровода.
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