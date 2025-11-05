Unex Bank привлек 327 млн грн инвестиций в капитал

Реклама

Чешские владельцы в этом году более чем вдвое увеличили капитал АО ЮНЕКС БАНК. Благодаря дополнительным вкладам акционеров в сумме 327 млн грн осенью общие инвестиции в Unex Bank достигли 739 млн грн. АО «ЮНЕКС БАНК» стало одним из немногих, увеличивших уставный капитал во время полномасштабной войны в Украине именно за счет дополнительных вкладов акционеров.

Дополнительная капитализация усилит финансовые возможности учреждения и ускорит рост кредитования, неторговых операций, инвестиций в новые проекты и сервисы, которые являются приоритетом АО «ЮНЕКС БАНК».

Следует отметить, что капитализация банка происходила несколькими итерациями. В начале 2025 года капитал Unex Bank увеличился на 120 млн грн, из которых 20 млн грн были привлечены еще в 2023 году в результате досрочного перевода субординированного долга в капитал банка. Во второй половине 2025 года, после получения разрешений Национального Банка Украины, АО «ЮНЕКС БАНК» дополнительно привлекло 327 млн грн, что прошло в два этапа:

Реклама

1. В сентябре 2025 г. капитал первого уровня увеличился на 80 млн грн за счет увеличения уставного капитала банка.

2. В октябре 2025 года капитал второго уровня увеличился на 247 млн грн за счет средств субординированного долга с последующим плановым переводом средств в уставный капитал банка.

Инвестиции в АО «ЮНЕКС БАНК» были пропорциональны и поступили от двух действующих акционеров — граждан Чехии Томаша Фиалы и Ивана Свитека, председателя Правления банка. На основе капитализации размеры их пакетов акций останутся на постоянном уровне.

«Полученные инвестиции мы направим на развитие банка: привлечение новых клиентов, расширение партнерств и реализацию наших стратегических проектов. Увеличение капитала откроет дополнительные возможности роста банка и усилит нашу конкурентоспособность. Мы сможем предлагать клиентам большие лимиты, расширенные гарантии, а также продолжим разрабатывать и внедрять новые продукты, инвестировать в цифровые сервисы. Наша цель – расширять партнерства и расти активнее», – говорит Иван Свитек.

Реклама

«Не словом, а делом — подход инвестора, который действительно верит в Украину. Уже свыше трех с половиной лет государство проходит очень сложное испытание и делает это с достоинством. Наращивание вложений в украинские проекты в целом и капитал банка в частности лишь доказывает серьезность наших намерений продолжать развивать свой бизнес, вкладываться в перспективные проекты и поддерживать украинскую экономику», — прокомментировал совладелец Unex Bank Томаш Фиала.

Как сообщалось ранее, АО «ЮНЕКС БАНК» в июне 2021 года стало первым за несколько лет частным украинским финучреждением, которое смогло привлечь иностранные инвестиции, и сейчас продолжает увеличивать свой капитал за счет средств чешских инвесторов.

Справка:

Unex Bank – современный европейский банк, работающий в Украине с 1993 года.

Реклама

В 2021 году после смены собственников банк начал новый этап развития – как финтех-стартап с банковской лицензией. Банк принадлежит гражданам Чехии Томашу Фиале, владеющему 75,01% акций, и Ивану Свитеку, владеющему 24,99% акций и с апреля 2021 года возглавляющим правление банка.

Сегодня в Украине работает 19 отделений Unex Bank в 13 областях Украины.

дні в Україні працює 19 відділень Unex Bank у 13 областях України.