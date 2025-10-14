ТСН в социальных сетях

Уникальный продукт украинского "Интерпайпа" стал востребованным на американском рынке

"Интерпайп" присутствует на рынке США более 20 лет.

Украинская промышленная компания «Интерпайп» создала муфтовое соединение Intrepid-SP – специальное резьбовое соединение между трубами (или между трубой и ее частью), которое используется в нефтяной и газовой промышленности. Этот продукт был разработан специально для США и стал востребованным на этом рынке. Об этом сообщается на сайте "Интерпайпа".
«Оно (соединение Intrepid-SP, - УНИАН) хорошо подходит для использования в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах на сланцевых месторождениях Западного Техаса. Кстати, первая обсадная колонна труб из Intrepid-SP была спущена еще в 2021 году именно в техасскую наклонно-устремленную скважину, подтвердив на практике свою прочность и эффективность», - отмечают в компании.

Теперь, по данным «Интерпайпа», новая разработка становится все более популярной среди американских нефтяников.

«Наши клиенты-операторы расширяют свое присутствие в Пермском нефтегазоносном бассейне. Чтобы дать добыче в регионе вторую жизнь, они вынуждены использовать более сложные скважинные конструкции с боковыми отклонениями. Обсадные трубы с подключениями Intrepid-SP эффективно работают в таких условиях. Высокие операционные характеристики и повышенная структурная прочность делают их сильной альтернативой стандартной резьбе API Buttress», – отмечает Брайан Николс, менеджер «Интерпайпа» по продажам труб на рынки Северной и Южной Америки.

Отмечается, что Интерпайп присутствует на рынке США более 20 лет, предлагая американским потребителям широкий ассортимент труб для разведки, разработки и транспортировки нефти и газа.

Справка УНИАН. "Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году ИНТЕРПАЙП реализовал 511 тысяч тонн трубной продукции и 115 тысяч тонн железнодорожной продукции.

