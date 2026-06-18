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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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«УП 100. Бизнес»: CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг предпринимателей, строящих экономику Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в рейтинг «Украинской правды» «УП 100. Бизнес», в котором отмечены предприниматели, которые строят украинскую экономику и меняют правила бизнеса.

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«УП 100. Бизнес»: CEO ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг предпринимателей, строящих экономику Украины

Об этом свидетельствует рейтинг Украинской правды.

Отмечается, что к своему 20-летию Экономическая правда награждает 100 представителей частного бизнеса, которые строят украинскую экономику, а также вносят вклад в развитие рыночных отношений, основанных на принципах добродетели, свободной конкуренции и открытого доступа.

Согласно рейтингу, в него был включен генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, который управляет компанией в условиях постоянных атак и вносит значительный вклад в восстановление энергосистемы.

«Руководитель крупнейшей энергетической группы страны буквально живет ее проблемами и достижениями и не способен ни на какие компромиссы на этом пути. Только с таким холодным расчетом и можно построить то, что построил Тимченко», — отмечают авторы рейтинга.

Напомним, ранее Тимченко занял первое место в рейтинге "Топ-50 лидеров украинского бизнеса".

Также он получил отдельное отличие за вклад в восстановление инфраструктуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
35
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