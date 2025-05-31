Упадок нефтяной экономики России начался: прибыли "Роснефти" резко упали

Россия теряет доходы от нефти / © ТСН.ua

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Нефтяная экономики России пошла на спад из-за санкций, падения цен на нефть и аномального укрепления рубля. Главная добывающая компания государства-агрессора «Роснефть» в первом квартале 2025 года потеряла 58% чистой прибыли.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на опубликованную отчетность компании.

За три месяца «Роснефть» заработала 170 млрд рублей против 399 млрд в январе-марте прошлого года. Выручка компании просела на 12% — до 2,283 трлн рублей.

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Операционная деятельность крупнейшей нефтяной компании РФ принесла ей 365 млрд рублей, которых не хватило, чтобы оплатить все капитальные расходы — 403 млрд рублей.

«В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля», — отмечает «Роснефть» в релизе.

Кроме того, сказалось повышение ключевой ставки ЦБ, жалуется компания: расходы на выплату процентов по кредитам за квартал подскочили в 1,8 раза. Чтобы покрыть все расходы, «Роснефть» за три месяца привлекла 1 трлн рублей долга — вчетверо больше, чем в первом квартале 2024 года.

Главный российский сорт Urals за квартал подешевел на 9%, а премиальная нефть ВСТО, которую «Роснефть» качает в Китай, — на 11%. Рублевая цена нефти за квартал упала на четверть — до 5 тысяч рублей за баррель в марте.

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В апреле и мае ситуация стала еще сложнее: цена Urals опустилась до 4 тысяч рублей, что на 40% ниже уровня, который правительство государства-агрессора закладывало в бюджет.

Ранее стало известно, что Сенат Соединенных Штатов намерен ввести пошлины в размере 500% для всех, кто покупает нефть, газ или нефтехимию у Российской Федерации.

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что резкое падение мировых цен на нефть может стать важным рычагом экономического давления на Россию. Это позволит заставить российское руководство начать переговоры по завершению войны.