Упадут ли цены на горючее в Украине вслед за падением нефти: эксперт ответил

Снижение стоимости нефти на мировых рынках не запустит аналогичный процесс на украинских АЗС. / © ТСН.ua

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Мировое понижение цен на нефть в ближайшее время не приведет к аналогичному удешевлению бензина и дизеля на украинских АЗС.

Об этом в эфире Новости.LIVE заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, сейчас топливные компании компенсируют потери, понесенные при предварительном росте цен на нефть.

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«Сейчас период, когда нефтяные компании компенсируют свои убытки, которые они получили накануне. И они будут это делать за счет сверхвысоких цен», — сказал эксперт.

Кроме желания сетей АЗС выйти в плюс, возврату стоимости горючего до докризисных уровней мешает ряд внутренних украинских факторов. Экономист выделяет три главные причины:

Девальвация национальной валюты: Поскольку все топливо в Украине является импортным, любое ослабление гривни автоматически закладывается в финальную стоимость на заправках.

Военные риски: Сложная логистика, риски уничтожения нефтебаза и постоянные обстрелы заставляют бизнес закладывать большую маржу на покрытие возможных потерь.

Общая неопределенность: Рынок адаптируется к нестабильным условиям поставки, что также делает невозможным резкое снижение розничных цен.

«Не надо ожидать, что скоро откорректируются цены на горючее до кризисного уровня. Они будут оставаться на таком завышенном уровне еще достаточно долго. А может, и навсегда», — подытожил Алексей Кущ.

Напомним, что цены на нефть резко изменились после известия о соглашении США и Ирана.

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Раньше мы писали, что война с Ираном докатилась до наших супермаркетов и ударила по ценам.

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