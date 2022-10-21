UPG одной из первых завезла на топливный рынок страны морозостойкий EURO DIESEL

Чтобы капризы погоды не застали вас врасплох, к зимнему сезону лучше готовиться заранее. В сегодняшних украинских реалиях такая предусмотрительность приобрела особое значение.

Заботясь о клиентах, UPG подготовилась к понижению температуры и уже сегодня обеспечила все АЗК сети морозостойким высококачественным дизтопливом. Лояльность и стабильность цен, которые предлагает UPG благодаря полному логистическому самообеспечению, – также проявление заботы о своих клиентах. Словами это прозвучало бы так: «Мы с вами обязательно справимся со всеми вызовами, ведь мы едины».

Зимний EURO DIESEL, продажи которого стартовали на UPG, экспортируется напрямую из Европы, отвечает высоким техническим характеристикам, экологическому стандарту Евро-5 и требованиям ДСТУ. Горючее устойчиво к низким температурам, выдерживает до минус 21°C, поэтому позволит водителям легко запустить дизельный двигатель и не иметь хлопот с автомобилем в холодное время года.

Компания призывает украинских водителей вовремя готовить автомобили к морозам и возможной гололедице на дороге: «переобуться» в зимние шины, проверить исправность авто и использовать сезонный дизель, который будет соответствовать температуре воздуха. Качественное топливо обеспечит легкий разгон автомобиля, отличную манёвренность, стабильную и безопасную эксплуатацию двигателя в холодное время. Водителю же сохранит нервную систему, придаст уверенность во время путешествия.

Зимний EURO DIESEL. Фото: пресс-центр АЗК UPG

Что же зашифровано под словом «качество», когда речь идет о морозостойком ДП?

Основным критерием качества этого продукта является, конечно же, показатель цетанового числа. Его роль – определять способность жидкости к воспламенению в камере сгорания. Цетановое число зимнего EURO DIESEL от UPG – выше отметки 50 (в зависимости от партии). В то же время допустимая цифра согласно стандарту Евро-5 должна быть не ниже 49 единиц, цетановый индекс – 46-ти.

Еще один важный показатель качества горючего – содержание серы и ароматических углеводородов – в топливе EURO DIESEL от UPG тоже соответствует норме.

Зимний дизель, отвечающий Евро-5, – лучший выбор еще и потому, что согласно стандарту температура вспышки в закрытом тигле не может быть ниже 55 единиц. Массовая же доля различных примесей не может превышать 24 мг/кг, а предельная температура фильтрации не должна пересекать отметку минус 20 градусов.

Водители со стажем убедились, что качественное топливо позволяет экономить средства, ведь его использование предусматривает меньшие затраты на автомобиль. Это также забота об окружающей среде, ведь экологический стандарт Евро-5 предусматривает более жёсткие требования к степени очистки от загрязняющих окружающую среду частиц.

На сегодняшний день ассортимент горючей сети АЗК UPG – это исключительно высококачественное топливо стандарта Евро-5. Без ограничений и с дополнительной выгодой заправить автомобиль можно следующими видами горючего: upg100, upg95, А-95, газом, а теперь ещё и морозостойким EURO DIESEL.

Клиенты, приехавшие наполнить бак авто на АЗК сети, всегда могут убедиться, что именно эта партия горючего прошла входной контроль в Украине и отвечает стандартам ДСТУ. Соответствующий паспорт есть на каждой АЗК, как и сертификат качества производителя с указанием европейской страны, откуда горючее было поставлено.