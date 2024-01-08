Уплата налогов в Украине: какие изменения ждут ФЛП и самозанятых – Гетманцев рассказал

Кабинет министров Украины 27 декабря 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, которая, в частности включает усиление фискальной способности, адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС, а также создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста. Стратегия доходов также предусматривает реформирование налоговой системы, в частности, для ФЛП и прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава финансового комитета Верховной рады Данило Гетманцев.

Однако, по его словам, это произойдет только после окончания войны.

"До конца войны мы не будем менять систему налогообложения", – сказал он.

Как отметил Гетманцев, Национальная стратегия доходов на 2024–2030 годы направлена на две цели.

Первая – это институциональные изменения системы государственных фискальных органов: Налоговой и Таможни, внедрение риск-ориентированного подхода и диджитализация, улучшение администрирования.

Вторая цель – изменение налоговой политики.

"Некоторые налоги будут меняться существенно, но после войны. В частности, речь идет о системе единого налога. Она будет изменена на образец какой-то европейской страны", — отметил Гетманцев.

Как сказал глава финансового комитета, к 2030 году поэтапно планируется прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, введение мгновенной амортизации, стимулирование перерабатывающей промышленности, имплементация налоговых и таможенных евродиректив.

Что касается самозанятых лиц, то они и сейчас фактически должны платить налог 19,5%, который обычно не платят, отметил Гетманцев.

Так, одним из предложений является введение РРО (регистраторы расчетных операций – ред.) для самозанятых.

"Вы не будете декларировать это, а просто проведете платеж через свой телефон, как через РРО, и у вас автоматически пойдет оплата налога. То есть мы исключаем любую бюрократию из процесса. Это удобно, просто и вы получаете "белые" деньги. Мне кажется, многие уже поняли, насколько "белые" деньги дороже "черных", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Украина взяла на себя обязательства по четырем дополнительным требованиям МВФ. В частности, Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба должны были разработать план действий с мерами, которые будут интегрированы в общую Национальную стратегию доходов.

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