Управлять украинским портом "Ольвия" будет катарская компания: что изменится

Почти половина иностранных инвестиций будет вложена в развитие портовой инфраструктуры.

В среду, 1 декабря, имущество государственного предприятия СК "Ольвия" и государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в городе Николаеве передано в концессию компании QTerminals Olvia (Катар) в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства инфраструктуры Украины.

Фактически порт "Ольвия" перейдет в аренду катарской фирме. По словам министра Александра Кубракова, это позволит привлечь 3,4 миллиарда гривен инвестиций, почти половина из которых будет использована для развития порта в ближайшие 3,5 года.

"Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру. Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту именно украинских граждан”, — отметил министр.

Благодаря инвестициям из Катара власти обещают решить и некоторые инфраструктурные проблемы жителей Николаева. В частности, в городе будет построен новый тоннель под железной дорогой в Корабельном районе.

Управлять украинским портом компания QTerminals начнет с четверга, 2 декабря.

Напомним, ранее судно "Бельгика", подаренное Украине Королевство Бельгия, пришвартовалось в Одессе. Оно стоит рядом с ледоколом "Джеймс Кларк Росс", прибывшим в Украину в начале октября.

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