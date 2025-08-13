- Дата публикации
Урегулирование Кабмином маркетинга лекарств возобновит конкуренцию и будет способствовать снижению цен – депутат
Кабинет министров планирует как можно быстрее принять решение об урегулировании маркетинговых договоров на рынке лекарственных средств, что позволит частично восстановить рыночные механизмы, вернуть конкуренцию и поспособствовать снижению цен на лекарства для украинцев.
Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Заславский, отметив, что соответствующий проект постановления Кабмина прошел все согласования и получил поддержку абсолютного большинства участников рынка.
"После урегулирования правительством вопроса маркетинга есть все основания ожидать снижения цен на лекарства для украинцев. Это важный шаг для возобновления честной конкуренции на рынке и уменьшения финансовой нагрузки на пациентов", - подчеркнул Заславский.
По его словам, введенный в марте запрет маркетинговых договоров привел к росту цен на большинство препаратов. Снижение стоимости произошло только в отношении так называемого ТОП-100 лекарств, из которых примерно половина имеет важное значение для пациентов, тогда как цены на остальные выросли.
Депутат подчеркнул, что запуск рыночных механизмов отвечает интересам потребителей, бизнеса и государства. Он также поблагодарил Министерство здравоохранения и Офис президента за обеспечение всестороннего обсуждения и доработки проекта постановления, принятие которого ожидается в ближайшие дни.