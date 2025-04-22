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Урезание самых больших пенсий: министр соцполитики рассказала детали
Такие ограничения не касаются военных, участвовавших в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников.
С января Министерство соцполитики ввело ограничения на сверхвысокие пенсии — применило коэффициенты к части выплат, превышающие 23 610 гривен. Это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами.
Важно: такие ограничения не касаются военных, участвовавших в боевых действиях, и пенсий семей погибших защитников. Об этом сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью для OBOZ.UA.
«Цель — сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между назначаемыми по специальным законам пенсиями и вычисленными по общим правилам», — пояснила она.
Уже в январе, по словам Жолнович, это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год мы получим ресурс в более миллиарда гривен. Эти средства пойдут на выполнение обязательств перед всеми пенсионерами.
Министр соцполитики отметила, что на сегодняшний день самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн.
Раньше мы писали, когда военные могут обратиться за перерасчетом пенсий.