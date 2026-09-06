Урежут ли другие соцвыплаты из-за "Пакунок школяра" - объяснение ПФУ

Украинцы уже подали более 180 тысяч заявок в рамках программы «Пакунок школяра» / © Associated Press

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Единовременная денежная помощь «Пакунок школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения социальной помощи. В частности, эта выплата не влияет на определение размера государственной социальной помощи малообеспеченной семье.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

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Как определяют размер помощи малообеспеченной семье

Размер государственной социальной помощи малоимущей семье определяют как разницу между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

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Среднемесячный совокупный доход — это доход всех членов малообеспеченной семьи, исчисленный в среднем за месяц за предыдущие шесть месяцев.

В такой доход могут входить зарплата, пенсия, стипендия, социальные выплаты, пособие по безработице и другие страховые выплаты. Также учитывают денежные переводы из-за границы, дивиденды, денежные средства от аренды земли, продажи имущества и другие доходы.

Почему «Пакунок школяра» не учитывается

Постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2025 года № 809 предусмотрено, что размер полученной единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакунок школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи.

Это правило действует для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, в том числе для определения размера помощи малообеспеченной семье.

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Напомним, что родители, чьи дети пошли в этом году в школу, могут оформить государственную помощь «Пакунок школяра». Речь идет об единовременной выплате в размере 5 тысяч гривен.

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