Урожай сгорел от жары: сколько будет стоить картофель зимой в Украине

Нынешний урожай картофеля в Украине пострадал от жары / © Credits

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В декабре-феврале украинский рынок ощутит острый дефицит качественного товарного картофеля, из-за чего цены на него вырастут на 25-40%. Такое стремительное удорожание провоцируют летняя жара во время созревания клубней и глобальная нехватка профессиональных мощностей для длительного хранения урожая у фермеров.

Об этом рассказала директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) и руководитель сайта Международной информационно-аналитической платформы EastFruit Екатерина Зверева в интервью Delo.ua.

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Воздействие жары и неравномерный урожай

Зверева отмечает, что критический период формирования клубней пришелся на волны очень высоких температур и дефицит влаги. Столбики термометров длительное время держались более +35–37 °C, поэтому растения тратили воду преимущественно на охлаждение и транспирацию. Это значительно замедлило общий рост урожая на полях.

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В то же время эксперт советует не спешить с заявлениями о потере 30% урожая в национальном масштабе. На полях с правильными сортами, качественным семенным материалом и своевременным орошением фермеры получили вполне приемлемые результаты.

«Поэтому урожай 2026 года, скорее всего, будет слабее очень удачного для многих производителей 2025 года, но говорить сегодня об общенациональном падении на треть преждевременно», — заявила Зверева.

Почему осенью дешево, а весной – импорт

Осенью покупатели не испытают истинного дефицита картофеля, ведь в период массового уборки поздних сортов рынок традиционно получает максимальное предложение. Из-за отсутствия современных хранилищ многие производители быстро реализуют свою продукцию прямо с поля, что временно снижает отпускные цены. Однако уже в конце осени и зимой с прилавков постепенно исчезнет продукция хозяйств без профессиональных условий хранения.

Поэтому во второй половине сезона, особенно весной 2027 года, Украина остро ощутит нехватку качественного товарного картофеля определенных калибров и сортов. Эксперты выделяют три главные структурные проблемы украинского аграрного сектора, которые провоцируют столь масштабные ценовые колебания:

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Острый дефицит современных хранилищ выступает главным фактором национальной ценовой волатильности и заставляет производителей продавать урожай в период низких цен.

Слабая перерабатывающая отрасль приводит к тому, что Украина ежегодно тратит более 1 миллиарда гривен на импорт примерно 20–30 тысяч тонн готового замороженного картофеля фри.

Отсутствие гарантированного доступа к системам орошения делает промышленное выращивание овощей практически невозможным.

Именно недостаток пригодных для длительного хранения запасов кардинально изменит ситуацию на рынке. В конце зимы и весной поставщики начнут массово импортировать товарный картофель для удовлетворения потребностей украинских потребителей.

Напомним, картофель в Украине сейчас стоит в среднем на 37% дешевле , чем в прошлом. Аналитики объяснили, почему цены падают и есть ли предпосылки для их роста.

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