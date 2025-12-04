Урожай в Украине растет, но эксперты бьют тревогу — что мешает прибыли от его продажи

Зерно

Нынешний урожай зерновых и масличных культур в Украине достигнет 81,4 млн тонн, что превышает показатель прошлого года (79 млн тонн).

Об этом говорится в прогнозе Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Это оптимистический сценарий, главной движущей силой которого является ожидание кукурузы.

Благодаря благоприятным погодным условиям и высокой урожайности культуры общий объем кукурузы должен составить 32 миллиона тонн, что значительно больше по сравнению с 25,9 млн тонн в 2024 году. Потенциальный экспорт кукурузы составляет около 25 миллионов тонн.

Относительно других культур, прогнозы следующие:

Пшеница: ожидается 22,5 млн. тонн, экспорт — до 16,5 млн. тонн.

Подсолнечник: 11,5 млн. тонн, почти весь объем будет переработан в Украине.

Соя: 5 млн тонн, экспорт – до 2,5 млн тонн.

Несмотря на высокий урожайный потенциал, позволяющий экспортировать до 49 миллионов тонн зерна, реализация этого плана находится под угрозой.

Экспорт зерна из Украины испытывает негативное влияние из-за постоянных российских террористических ударов по критической инфраструктуре — энергетике, железной дороге и морским портам. В результате этих атак транспортные узлы не могут работать на полную мощность, что создает логистические вызовы.

Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но может стать сильным ударом для экономики Украины и ее платежного баланса.

Аналитики УЗА уже забегают вперед, ожидая, что урожай 2026 может достичь 84,5 млн тонн, а потенциальный экспорт — 50 млн тонн. Однако сейчас все зависит от способности Украины обеспечить стабильную работу экспортных маршрутов в условиях войны.

