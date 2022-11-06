Урсула фон дер Ляен пообщалась с Зеленским: ЕС пообещал выделить Украине 18 млрд евро

В воскресенье, 6 ноября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. ЕС пообещал выделить Украине в 2023 году 18 млрд. евро финансовой помощи.

Об этом говорится на официальном сайте Европейского союза.

"Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц, что на общую сумму составляет до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год", — говорится в сообщении.

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. Также президент Еврокомиссии обсудила с украинским лидером экспорт зерна из Украины, усиление санкции против России и ответ Ирану из-за поставок агрессору оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он с Урсулой фон дер Ляен обсуждал макрофинансовую помощь Украине.

"Кроме того, побеседовали о важности продления зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, а также об усилении санкций и противостоянии действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны", — написал Зеленский.

Помощь Европейского союза Украине

ЕС поддерживает Украину в войне против российских оккупантов. 1 ноября Еврокомиссия приняла выделение Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы, а также передачу энергооборудования.

Издание Politico сообщало, что страны Европейского союза рассматривают три варианта, посредством которых будет осуществляться финансовая помощь Украине на период российской агрессии.

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