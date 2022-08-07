Ущерб Николаева в результате российской агрессии составляет почти 790 млн гривен — мэр

С начала полномасштабной войны оккупанты разрушили в Николаеве около 1200 домов.
В ночь на 7 августа российские захватчики трижды обстреляли Николаев. Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.
В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.
"С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению)", — отметил глава города.
Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов, среди которых:
- 49 учебных заведений;
- 44 объекта коммунальной собственности;
- 20 заведений культуры;
- 17 заведений здравоохранения;
- 15 спортивных объектов;
- 4 заведения социальной защиты;
- 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).
С начала полномасштабной войны в результате обстрелов погибли 132 жителя города (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).
Напомним, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время.
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