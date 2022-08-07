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Ущерб Николаева в результате российской агрессии составляет почти 790 млн гривен — мэр

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Ущерб Николаева в результате российской агрессии составляет почти 790 млн гривен — мэр

ФОТО: Александр Сенкевич/Telegram

С начала полномасштабной войны оккупанты разрушили в Николаеве около 1200 домов.

В ночь на 7 августа российские захватчики трижды обстреляли Николаев. Под удары попали промышленные предприятия в окрестностях города.

В целом российская агрессия нанесла Николаеву ущерб почти на 790 млн гривен.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.

"С 24 февраля в результате обстрелов в городе повреждено более 500 многоэтажек (из которых 30% имеют повторные разрушения) и около 700 частных домов (более 70 – не подлежат восстановлению)", — отметил глава города.

Кроме жилья в Николаеве повреждения получили 209 объектов, среди которых:

  • 49 учебных заведений;
  • 44 объекта коммунальной собственности;
  • 20 заведений культуры;
  • 17 заведений здравоохранения;
  • 15 спортивных объектов;
  • 4 заведения социальной защиты;
  • 60 других объектов (заведения торговли, аптеки, частные предприятия и т.п.).

С начала полномасштабной войны в результате обстрелов погибли 132 жителя города (среди них один ребенок), 619 получили ранения разной степени тяжести (в том числе 8 детей).

Напомним, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время.

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