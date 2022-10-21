Ущерб Украины от российского вторжения достиг $127 миллиардов: что пострадало больше всего

Ущерб Украины от полномасштабного вторжения России составил более $127 миллиардов. Больше всего пострадала жилищная инфраструктура.

С июня по август 2022 года сумма ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины, достигла $31,5 млрд. С начала полномасштабного вторжения – более $127 млрд.

Об этом говорится в отчете Киевской школы экономики (KSE).

Наибольшая доля в общем объеме ущерба принадлежит жилищному фонду – 39,7%, или $50,5 млрд. По сравнению с началом июня 2022 года эта сумма выросла на $11,2 млрд.

По последним данным, в общей сложности повреждено и разрушено 135 800 частных и многоквартирных домов. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн. кв. метров, что составляет 7,3% общей площади жилого фонда страны.

На втором месте по объему убытков – сфера инфраструктуры – 27,7%, или $35,3 млрд, из которых $26,6 млрд – вследствие прямого разрушения дорог и $4,3 млрд – убытки железной дороги. За июнь-август 2022 года ущерб, нанесенный железнодорожной инфраструктуре, вырос на $1,7 млрд.

Потери активов бизнеса составляют не менее $9,9 млрд и продолжают расти. Это третья по величине статья ущерба инфраструктуре.

Всего с начала войны повреждено или разрушено, по меньшей мере, 412 предприятий, из которых 64 – крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

Ранее Всемирный банк сообщил, что стоимость восстановления Украины и ее экономики уже составляет около 349 миллиардов долларов США.

Безумные цифры: эксперты подсчитали ущерб, нанесенный украинской природе из-за войны

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