Усиление оборонпрома Украины укрепляет безопасность всей Европы Шмигаль

Министр обороны Украины Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

Министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что укрепление оборонной промышленности Украины усиливает способность Евросоюза противодействовать агрессии и поддерживать стабильность на европейском континенте.

«Принятие Советом ЕС Европейской программы оборонной промышленности, с которой 300 миллионов евро выделено на Инструмент поддержки Украины, — это больше, чем политическое решение. Это стратегическая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы. Укрепляя оборонную промышленность Украины, Европа усиливает свою способность сдерживать агрессию и защищать стабильность на континенте», — написал он в соцсети Х.

Шмигаль подчеркнул, что Украина готова развивать промышленное сотрудничество и стремится стать полноценным элементом устойчивой и безопасной европейской оборонной экосистемы.

Реклама

«Я глубоко благодарен @vonderleyen, @KubiliusA и всем нашим европейским партнерам за этот решительный шаг, который укрепляет нашу общую архитектуру безопасности», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что у Москвы осталось средств всего на 12-18 месяцев войны.

Мы ранее информировали, что лидеры семи государств Европы заявили, что готовы «конструктивно работать» по предоставлению репарационного кредита Украине.