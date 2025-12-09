- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Усиление оборонпрома Украины укрепляет безопасность всей Европы Шмигаль
Решение ЕС по поддержке украинской оборонной промышленности является не просто политическим жестом, а вкладом в долгосрочную безопасность Европы.
Министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что укрепление оборонной промышленности Украины усиливает способность Евросоюза противодействовать агрессии и поддерживать стабильность на европейском континенте.
«Принятие Советом ЕС Европейской программы оборонной промышленности, с которой 300 миллионов евро выделено на Инструмент поддержки Украины, — это больше, чем политическое решение. Это стратегическая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы. Укрепляя оборонную промышленность Украины, Европа усиливает свою способность сдерживать агрессию и защищать стабильность на континенте», — написал он в соцсети Х.
Шмигаль подчеркнул, что Украина готова развивать промышленное сотрудничество и стремится стать полноценным элементом устойчивой и безопасной европейской оборонной экосистемы.
«Я глубоко благодарен @vonderleyen, @KubiliusA и всем нашим европейским партнерам за этот решительный шаг, который укрепляет нашу общую архитектуру безопасности», — добавил министр.
Ранее сообщалось, что у Москвы осталось средств всего на 12-18 месяцев войны.
Мы ранее информировали, что лидеры семи государств Европы заявили, что готовы «конструктивно работать» по предоставлению репарационного кредита Украине.