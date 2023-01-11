Условия пребывания и оказания помощи для украинцев в Польше меняются: как и когда

Какие изменения и когда ждут беженцев из Украины в Польше, читайте в материале ТСН.ua

Польша изменила правила пребывания для граждан Украины, новые условия вступают в силу с 1 марта 2023 года и касаются получения документов, платы за коллективное жилье. Польские законодатели решили урегулировать вопросы помощи гражданам Украины.

Статус PESEL UKR обязателен для всех беженцев

Номер PESEL в Польше – аналог украинского идентификационного номера в Польше выдается вместе со статусом временной защиты. Примечание UKR делают для всех украинцев, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Но если до сих пор оформить PESEL UKR временно перемещенное лицо могло по желанию, то с 1 марта его получение становится обязательным условием для всех беженцев. Сокращается и срок регистрации 30 дней вместо 90.

В случае выезда из Польши на срок более 30 дней, статус PESEL UKR и все льготы автоматически будут отменены.

Процедура отмены будет происходить благодаря тому, что органы социального страхования (ZUS) получат от Пограничной службы информацию из реестра о пересечении украинцами границы, следовательно, проживание в Украине и регулярные визиты в Польшу для получения выплат станут невозможны.

В то же время, если украинский гражданин снова будет искать защиту от войны в Польше, PESEL UKR и соответствующие льготы можно будет возобновить.

Оплата за коллективное жилье

С 1 марта 2023 года будет введена оплата для тех беженцев, которые находятся в местах коллективного проживания более 120 дней. До сих пор срок пребывания без оплаты не ограничивался.

С 1 марта этого года беженцы, находящиеся в местах коллективного проживания более 120 дней, вынуждены будут заплатить 50 % от стоимости, но не более 40 злотых в сутки.

но не более 40 злотых в сутки. С мая, при проживании более 180 дней — 75% стоимости, но не более 60 злотых в сутки.

От оплаты освободят:

лиц с инвалидностью,

пенсионеров,

тех, кто нуждается в помощи постороннего лица,

беременных,

лиц, воспитывающих детей в возрасте до 12 месяцев или трех и более детей.

Документы Diia.pl для многократного пересечения границы Польши

Украинцы смогут оформить электронный вид на жительство в приложении Diia.pl (mObywatel — для украинцев). Этот электронный документ позволит многократно пересекать границу Польши с загранпаспортом без визы, а также путешествовать по Европе и миру.

Карта побыту для украинцев

Если статус временной защиты в Польше дает право проживания до 3 лет, то карта побыту позволит планировать свою жизнь в стране устроившимся там на работу или открывшим свой бизнес. С 1 апреля 2023 года беженцы смогут подавать документы на получение вида на временное проживание – карты побыту. "Это способ удовлетворить ожидания беженцев, которые хотят дольше планировать свою жизнь в Польше", — сообщил заместитель председателя Министерства внутренних дел и администрации Павел Шефернакер.

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