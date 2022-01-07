Услуги платных интернет-сервисов будут облагаться налогом: кто заплатит за покупки

В народе такой налог уже успели окрестить "налогом на Google".

Услуги иностранных соцсетей, видеоплатформ, игровых сервисов или рекламы в Интернете, за которые платят украинцы, теперь будут облагаться налогом. С 1 января в чеке появится налог на добавленную стоимость. А это около 20 процентов.

Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.

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"Чтобы на Facebook смотреть рекламу – вы за это платите, чтобы на Нетфликс смотреть – вы за это платите, чтобы хранить данные в айклауде – вы за это платите. Собственно, через этот налог на электронные услуги вводится механизм — как взимать налоги с поставщиков электронных услуг”, — пояснил Геннадий Войцицкий, партнер налоговой практики юридической компании “Бейкер Макензи”.

В народе такой налог уже успели окрестить "налогом на Google". Впрочем, в реальности он будет затрагивать гораздо больше сфер. Это услуги соцсетей, видеосервисов, облачных хранилищ, игровых сервисов или услуг. Теперь его будут платить компании, имеющие более 1 миллиона гривен оборота на украинских потребителях.

Исключение, говорят в Верховной Раде, было сделано только для учебных сервисов. Они так же останутся необлагаемыми налогом.

Подавляющее большинство компаний еще до Нового года сообщили: теперь их услуги будут облагаться налогом. Однако сам подход, кто заплатит за налог, у многих отличается.

Одни интернет-гиганты эти средства фактически оплачивают из собственного кармана, другие – полностью перевели стоимость на пользователей. Эксперты интернет-рынка не исключают – это может быть временная ситуация. Компании пока будут изучать рынок, смотрят на поведение потребителей и уже тогда окончательно решат, кто будет платить.

Впрочем, новый налог может затронуть и тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Все больше компаний размещают рекламу именно в Интернете.

Услуги платных Интернет-сервисов теперь будут облагаться налогом | Новости Украины

Напомним, кассовые аппараты и фискальные чеки – теперь обязательны для большинства покупок. Требование, против которого так долго выступали участники движения "Save ФЛП", вступило в силу 1 января 2022 года. Теперь продавец обязан выдать именно фискальный чек, соответственно — об этой транзакции будет знать налоговая и, соответственно, будут уплачены налоги.

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