"Потеря рабочих мест и привычных зарплат": Портников дал мрачный экономический прогноз

Украинцам стоит готовиться, что их экономическое положение будет ухудшаться, а государству – выстроить стратегию, как защитить социально незащищенные слои, которые не выживут без этой помощи.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

"Количество людей, которые будут у нас находиться на грани выживания, будет увеличиваться. Люди теряют кормильцев, потому что они гибнут на фронте, люди будут терять рабочие места, потому что будет сворачиваться украинская экономика. Люди будут терять привычные для них зарплаты, потому что будут уменьшаться доходы их предприятий. Люди будут терять бизнесы, потому что будет снижаться покупательная способность населения. Люди будут терять свой доход, потому что непременно будут увеличиваться налоги", – считает Портников.

Ранее экономисты рассказали, каким будет курс доллара до конца года.

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