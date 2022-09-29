Увеличат ли пенсии украинцам: в Минсоцполитики сообщили подробности

С 1 октября в Украине состоятся перерасчеты минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев из-за увеличения минимальной зарплаты, а с 1 декабря пенсии повысятся из-за увеличения прожиточного минимума.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время всеукраинского телемарафона.

"В 2021 году мы планировали несколько этапов повышения пенсионного обеспечения, и с 1 октября состоятся перерасчеты, связанные с ростом минимальной заработной платы – увеличивается минимальная пенсия по возрасту для неработающих людей, достигших 65 лет, имеющих полный страховой стаж, а также для других категорий. Следующий этап этого года предусмотрен с 1 декабря, когда увеличится прожиточный минимум", — сказал он.

Однако в следующем году такие повышения в бюджете не предусмотрены.

"К сожалению, на следующий год мы говорим о том, что это будет бюджет, предусматривающий полноценное и в первую очередь финансирование армии, безопасности и обороны – это приоритет номер один. Но приоритет номер два это все-таки социальные выплаты", — сказал он. Музыченко.

По его словам, общий бюджет социальных расходов на 2023 год составляет около 800 млрд грн. Из них непосредственно на пенсионное обеспечение предусмотрено 233 млрд. грн.

"Если говорить в целом, повышение социальных стандартов, которое планируется на следующий год, то год к году это составит 5,4%. Конечно, это очень мало, но это то, что мы можем себе позволить. Бюджет на следующий год формируется в той же стране. ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, в социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения", — добавил замминистра.

Читайте также: