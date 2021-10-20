Увеличение инфляции и рост цен: в МВФ рассказали об украинской экономике, похвалив НБУ

Увеличение инфляции и рост цен: в МВФ рассказали об украинской экономике, похвалив НБУ

В Фонде отметили, что Украина неплохо справилась с экономическим "коронакризисом" по сравнению с другими странами региона.

Международный валютный фонд заявил об увеличении уровня инфляции в Украине, которую вызвало, в частности, повышение минимальных зарплат.

Об этом рассказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер, информирует "Голос Америки".

"Инфляция, которую подтолкнуло частности увеличение минимальных зарплат в Украине в начале года, значительно ускоряется", — заявил он.

Представитель МВФ похвалил действия Национального банка по сдерживанию роста цен.

"Нацбанк начал внедрять более жесткую монетарную политику, и мы считаем, что жесткая монетарная политика должна продолжаться, чтобы обеспечить контроль над инфляционными ожиданиями а также сдерживать вторичное влияние ценовых шоков начала года", — сказал Креммер.

По его словам, Украина неплохо справилась с экономическим "коронакризисом" по сравнению с другими странами региона.

Прогнозы МВФ

По прогнозам Фонда, в этом году инфляция в Украине составит 9,5%. В апреле МВФ оценивал нынешнюю инфляцию в Украине на уровне 7,5%.

Рост цен замедлится до 7,1% в следующем году, а в 2023-м — до 5,8%.

Фонд ухудшил оценку роста экономики Украины до 3,5% по сравнению с апрельскими 4%. В 2022 году украинская экономика должна вырасти на 3,6%.

Ранее аналитики JPMorgan спрогнозировали, какими будут в Украине курс доллара, ВВП, инфляция и дефицит госбюджета в следующем году.

Напомним:

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