Увеличение инфляции и рост цен: в МВФ рассказали об украинской экономике, похвалив НБУ

В Фонде отметили, что Украина неплохо справилась с экономическим "коронакризисом" по сравнению с другими странами региона.
Международный валютный фонд заявил об увеличении уровня инфляции в Украине, которую вызвало, в частности, повышение минимальных зарплат.
Об этом рассказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер, информирует "Голос Америки".
"Инфляция, которую подтолкнуло частности увеличение минимальных зарплат в Украине в начале года, значительно ускоряется", — заявил он.
Представитель МВФ похвалил действия Национального банка по сдерживанию роста цен.
"Нацбанк начал внедрять более жесткую монетарную политику, и мы считаем, что жесткая монетарная политика должна продолжаться, чтобы обеспечить контроль над инфляционными ожиданиями а также сдерживать вторичное влияние ценовых шоков начала года", — сказал Креммер.
По его словам, Украина неплохо справилась с экономическим "коронакризисом" по сравнению с другими странами региона.
Прогнозы МВФ
По прогнозам Фонда, в этом году инфляция в Украине составит 9,5%. В апреле МВФ оценивал нынешнюю инфляцию в Украине на уровне 7,5%.
Рост цен замедлится до 7,1% в следующем году, а в 2023-м — до 5,8%.
Фонд ухудшил оценку роста экономики Украины до 3,5% по сравнению с апрельскими 4%. В 2022 году украинская экономика должна вырасти на 3,6%.
Ранее аналитики JPMorgan спрогнозировали, какими будут в Украине курс доллара, ВВП, инфляция и дефицит госбюджета в следующем году.
Напомним: