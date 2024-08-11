Увеличение налогов и акцизов: что ждет украинских автомобилистов уже в сентябре

Уже в следующем месяце украинские автомобилисты ощутят последствия ряда налоговых нововведений. Правительство планирует повысить налоги и сборы, что повлияет на цены на автомобили и топливо.

Об этом пишет Центр общественного мониторинга и контроля.

Что будет с ценами на АЗС

С 1 сентября ожидается первый этап повышения акцизных сборов на разные виды горючего, чтобы постепенно привести их в соответствие европейским. В дальнейшем акцизы будут расти еще четыре года.

По прогнозам НБУ, после повышения акцизов и до конца года цены на топливо вырастут более чем на 9%. В то же время эксперт по рынку топлива Сергей Куюн считает, что автомобилисты "даже не заметят" увеличение акцизов.

“С 1 сентября акциз на бензин растет на 1,5 грн., на дизель менее чем на 2 грн. Больший рост около 5 грн будет на сжиженный газ. По бензину и дизелю вообще не факт, что мы увидим какой-то рост, поскольку 1,5-2 грн — это такие будничные рыночные колебания, которые обычно потребитель даже не замечает”, — заявил Сергей Куюн.

Эксперт добавил, что наблюдаемое с конца июля снижение мировых цен на нефть может вообще компенсировать увеличение акциза. К тому же увеличение акцизов позволит в течение года снизить дефицит госбюджета примерно на 30 миллиардов гривен.

Еще один налоговый сюрприз для украинцев, решение по которому может быть принято до конца августа, – введение авансового платежа налога на прибыль АЗС, который будут рассчитывать в зависимости от емкости резервуаров для топлива. Эксперты считают, что это заставит часть продавцов горючего уйти в тень, а те, кто продолжит работать легально, уменьшат количество резервуаров на заправках наполовину и, вероятно, повысят цены.

Как изменится украинский авторынок

Кабмин одобрил пакет изменений в Налоговый кодекс. В частности, предусмотрено введение военного сбора в размере 15% от цены транспортного средства, которое впервые регистрируется в Украине.

По мнению министра финансов Сергея Марченко это решение оправдано, поскольку перед государством стоит одна настоятельная потребность – обеспечение армии. И в такой ситуации покупка автомобиля может подождать. А если нет – платите налоги на оборону.

Это нововведение вызвало критику и беспокойство среди автодилеров. По их мнению, дополнительные 15% налогов могут обвалить рынок новых автомобилей, что приведет к эффекту, обратному ожидаемому – отчисления в госбюджет не только не увеличатся, а скорее всего уменьшатся.

По подсчетам экспертов, введение военного сбора на первую регистрацию авто увеличит расходы покупателей автомобилей среднего класса на 150-250 тысяч гривен.

По словам автодилеров, продажи новых автомобилей могут снизиться в три раза или больше, а количество регистраций подержанных автомобилей уменьшится по меньшей мере на треть.

Напомним, Корогодский объяснил, что повышение налогов не спасет украинскую экономику. Это могут сделать только западные деньги.

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