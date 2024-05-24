Увеличение налогов и тарифов на коммуналку: действительно ли в Украине скоро жить станет дороже

В правительстве украинцев неоднократно предупреждали, что тарифы на основные коммунальные услуги, такие как отопление, электроэнергия и газ будут оставаться неизменными до конца отопительного периода. Отопительный сезон завершился еще в марте, поэтому украинских потребителей ждут тарифные "сюрпризы".

ТСН.ua собрал все, что известно о повышении тарифов для населения и какие еще изменения ждут украинцев.

Тариф на электроэнергию

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию. По словам главы подкомитета Совета по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, повышение может быть двойным.

"Мы слышим от правительства, что тариф будет расти. Тариф для населения не на уровне себестоимости", — сказала Виктория Гриб.

Она подчеркнула, что в Раде постараются сделать все, чтобы люди имели возможность платить тариф. Поэтому состоится разговор с правительством и международными партнерами о субсидиях, создании фонда энергетической поддержки уязвимых слоев населения.

По ее словам, все будет зависеть от состояния энергосистемы. Если не будет света, будут использовать генераторы, в таком случае киловатт будет стоить в 4-5 раз больше, чем сейчас. При запросе аварийной помощи с ЕС придется заплатить в несколько раз дороже.

21 мая замминистра энергетики Николай Колесник сообщил, что в ведомстве еще не знают, каким будет тариф на электроэнергию с июня. По его словам, сейчас производится расчет разных цен на свет для населения.

Читайте также: Нацбанк спрогнозировал стоимость коммуналки в Украине

Напомним, что тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета 2023 года. До этого цены были ниже и отличались в зависимости от объемов потребления.

В целом эксперты считают, что поднятия тарифа до отметки 6 грн за кВт-час, которая постоянно обсуждается, в этом году не будет. Это стало бы очередным шоком для потребителей и привело бы к дальнейшему росту долгов, которые и так уже облачны.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, скорее всего, повышение тарифа состоится в мае-июне и до уровня около 3,5-4 грн за кВт-ч.

Газ: третья платежка и возможное изменение тарифа для населения

Формально газ не подорожал: 98% украинских бытовых потребителей газа, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", продолжают покупать топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр. Однако с февраля некоторые потребители все же платят больше из-за того, что появилась третья платежка за газ.

Эксперты не исключают, что по окончании отопительного сезона цена на газ вполне может вырасти до 10-11 грн за кубометр.

Цены на водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила о плановом обновлении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Повышение тарифов объясняется долгосрочным недофинансированием водоканалов, которое также углубилось в результате полномасштабной войны в Украине.

Пересмотреть стоимость водоотведения и водоснабжения планировали еще в прошлом году, однако отложили. Однако проблемы водоканалов никуда не исчезли: рост тарифов на электроэнергию, задолженность потребителей, повышение минималки. Так что местные водоканалы планируют осуществить двухэтапное повышение цен на воду.

Кабмин планирует увеличить НДС и военный сбор

Министерство финансов разрабатывает проект закона о повышении военного сбора и налоге на добавленную стоимость. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на неназванных депутатов по финансово-экономическому блоку украинского парламента и чиновника.

Военный сбор планируется ввести и для физических лиц-предпринимателей, повысить его с действующих 1,5% сразу до 5%. Повышение же НДС оговаривается на уровне на 2-3%.

Главной причиной вероятного повышения налогов является увеличение военных потребностей Украины, которые, по оценкам, колеблются в пределах 400-500 млрд гривен.

По расчетам издания, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников (без учета введения военного сбора для ФЛП) сможет принести в государственную копилку "лишние" 90-100 млрд грн в год.

В Украине готовят новые налоги для ФЛП: кому придется платить

Поскольку основную часть своих средств Украина тратит на оборону, украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. Поэтому в Кабмине уже готовят законопроект для введения налогового сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сказал в эфире телемарафона глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Он пояснил, что Минфин работает над тем, чтобы увеличить доходы государственного бюджета на 44 миллиарда гривен.

"Речь идет об увеличении военного сбора, введении военного сбора для ФЛП, которые сегодня его не платят, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций — с недвижимым имуществом, ювелирными изделиями и других операций", — сказал он.

Между тем, агентство "Интерфакс-Украина" 4 марта сообщало, что мобилизация дополнительных доходов госбюджета на 2024 год предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями. Речь идет, в частности, о тех, кто осуществляет деятельность по розничной торговле горючим.

Кроме того, Кабмин решил приблизить украинское законодательство к европейскому и одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Было принято решение о повышении акцизов на алкоголь и автомобильное топливо.

Об изменениях сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает приближение ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в Европейском Союзе.

Предложено определить термин "промежуточные продукты" как вина и другие сброженные напитки, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но менее 22% объемных единиц этилового спирта.

Предусмотрено увеличение ставки акцизного налога с 8,42 грн до 12,23 грн за литр — на 3,81 грн. для промежуточных продуктов.

Также с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года (включительно) предусмотрен график ежегодного увеличения ставок с учетом общей разницы между размерами ставок по состоянию на 1 января 2028 года и размерами ставок акцизного налога, согласованного действующим законодательством.

Напомним, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать – читайте в новости.

Читайте также: