Увеличение пенсии на 20%: кто может получить такую надбавку в Украине

Жители некоторых регионов и переселенцы могут получить специальную доплату к своей пенсии. Эта возможность открыта жителям горных населенных пунктов, а также тем, кто сталкивается с недостаточно развитыми отраслями в течение определенных месяцев проживания.

Это предусмотрено Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов".

Кто может получить доплату

Для получения дополнительной надбавки к пенсии в размере 20% от основной суммы жителям горных населенных пунктов необходимо, чтобы в этих местах существовали проблемы с социально-бытовым обслуживанием, доступностью транспорта и сферой применения труда.

Эту дополнительную надбавку определяют индивидуально для каждого лица и составляет 20% от основного пенсионного обеспечения.

Что нужно для получения

Для получения этой надбавки нужно иметь специальное удостоверение, подтверждающее проживание в горном населенном пункте. Его можно оформить через местные власти или ЦНАП, а процесс получения обычно занимает до 30 календарных дней после подачи заявления.

Эта надбавка также доступна переселенцам, имеющим статус ВПЛ. Оформление удостоверения для них производится в соответствии со стандартной процедурой с предъявлением необходимых документов.

Ранее мы писали, что с 1 апреля пенсии автоматически перечислят украинцам, кто после назначения или пересчета продолжали работать. Это все при условии, что по состоянию на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

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