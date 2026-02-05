Увеличение пенсий ряду категорий: кому ждать повышения

Деньги / © УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение о существенном увеличении минимальных пенсионных выплат и адресной государственной помощи для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести во время защиты Родины.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно постановлению новые размеры выплат начнут действовать с 1 марта 2026 года. Для нетрудоспособных родителей, жен, мужей, а также для детей погибших защитников, которым вместо пенсии назначена социальная помощь. Минимальная сумма выплаты вырастет с нынешних 7 800 гривен до 12 810 гривен на одного человека.

По словам Юлии Свириденко, изменения коснутся и семей, где помощь назначена на двух и более членов семьи, кроме родителей и супругов. Для такой категории получателей минимальная выплата на каждого члена семьи увеличится с 6100 гривен до 10 020 гривен.

Юлия Свириденко также уточнила механизм дальнейшего обновления этих сумм. С 1 марта 2027 года установленные размеры выплат будут подлежать ежегодной индексации. Это позволит поддерживать их актуальность в соответствии с экономическими показателями.

