Увеличение пенсий в 2023 году: в Министерстве соцполитики ответило, как вырастут выплаты украинцам

Будет ли индексация пенсий в следующем году, как изменятся пенсии украинцев

В бюджете Украины на следующий год запланировано увеличение социальных выплат, в том числе и пенсии.

Будут ли в 2024 году проиндексированы пенсии

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, индексация пенсии будет. Ежегодно пенсии индексируют от 1 марта. Из-за полномасштабной войны существует много рисков для государственных финансов. Но, несмотря на это, с 1 марта 2024 года Министерство соцполитики планирует провести индексацию.

О точных сроках индексации можно будет говорить после утверждения государственного бюджета.

Каков будет размер индексации

По словам заместителя "Размер инфляции и темпы роста средней заработной платы являются двумя показателями, определяющими размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год".

Каким будет минимальный размер пенсии

Индексация выплат будет в марте, а размер минимальной пенсии будет расти еще раньше с 1 января 2024 года. Она вырастет на 268 гривен. То есть размер минимальной пенсии в 2024 году составит 2 361 гривну. Размер минимальной пенсии напрямую зависит от суммы прожиточного минимума, в 2024 году прожиточный минимум будет 2920 гривен.

Будут ли в дальнейшем выплачивать пенсии гражданам на временно оккупированных территориях и за границей

Где бы не находился гражданин Украины, если он имеет право на пенсию, она ему будет начислена. Второе дело, сможет ли человек физически снять деньги с карточки, там, где он проживает, отметила Дарья Марчак.

Будут ли в следующем году начисляться субсидии

По словам Дарьи Марчак, никаких изменений субсидий не произошло. "Те граждане, которые имеют оформленные субсидии, от них не требуется никаких действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии, например, после повышения тарифа. Если доходы семьи не изменились и тарифы выросли, то автоматически будет перечислен сам размер субсидии, чтобы семья не платила за ЖКУ больше. Деньги будут, субсидии будут выплачиваться".

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