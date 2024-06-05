Увеличение тарифа на свет даст дополнительные 40-50 млрд грн на ремонт государственной энергетики, — эксперт

Деньги по повышенному тарифу на электроэнергию для бытовых потребителей будут направлены на восстановление государственных мощностей.
Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
«Часть этих средств после повышения тарифов получит Энергоатом, но у Энергоата долги и эти долги должны быть уплачены. Когда он оплатит эти долги, а сейчас у него денег нет их платить, потому что опять же он продавал электроэнергию по тарифу для населения в ноль, то есть ему ничего не платили, сейчас он оплатит эти долги и эти деньги придут Укрэнерго. Укрэнерго будет заниматься ремонтом, восстановлением государственных мощностей», — сказал он.
Фурса объяснил, что предварительный тариф на свет был настолько низким, что он едва покрывал стоимость доставки электроэнергии.
«То есть компания, которая производила, а это преимущественно Энергоатом, не получала просто ничего, просто нуль без палочки. То есть вы понимаете, вы покупаете от картофель на базаре и платите только за то, чтобы его вам привезли, а сам картофель бесплатный. Ну, это не нормальная история», — пояснил эксперт.
В общем, он прогнозирует, что благодаря увеличению тарифа получится привлечь около 40-50 млрд грн, в зависимости от потребления, и эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.
Ранее в Министерстве энергетики объясняли, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденного россиянами государственного поколения.