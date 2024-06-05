Увеличение тарифа на свет даст дополнительные 40-50 млрд грн на ремонт государственной энергетики, — эксперт

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Часть этих средств после повышения тарифов получит Энергоатом, но у Энергоата долги и эти долги должны быть уплачены. Когда он оплатит эти долги, а сейчас у него денег нет их платить, потому что опять же он продавал электроэнергию по тарифу для населения в ноль, то есть ему ничего не платили, сейчас он оплатит эти долги и эти деньги придут Укрэнерго. Укрэнерго будет заниматься ремонтом, восстановлением государственных мощностей», — сказал он.

Фурса объяснил, что предварительный тариф на свет был настолько низким, что он едва покрывал стоимость доставки электроэнергии.

«То есть компания, которая производила, а это преимущественно Энергоатом, не получала просто ничего, просто нуль без палочки. То есть вы понимаете, вы покупаете от картофель на базаре и платите только за то, чтобы его вам привезли, а сам картофель бесплатный. Ну, это не нормальная история», — пояснил эксперт.

В общем, он прогнозирует, что благодаря увеличению тарифа получится привлечь около 40-50 млрд грн, в зависимости от потребления, и эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее в Министерстве энергетики объясняли, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденного россиянами государственного поколения.