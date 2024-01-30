Увеличение тарифов на комуслуги: Шмыгаль сделал твердое заявление

Правительство сохраняет льготный тариф на электроэнергию для населения.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство не планирует повышать коммунальные тарифы для населения до конца этой зимы. Это касается, в частности, и тарифов на электроэнергию.
Об этом Шмыгаль сообщил на заседании Кабмина 30 января.
По словам премьера, тарифы на свет для населения до конца зимы точно не возрастут.
"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт/ч. В общей сложности этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения", — рассказал Шмыгаль.
Напомним, накануне член парламентского Комитета по энергетике и ЖКУ Сергей Нагорняк сообщил, что в 2024 году тарифы на электроэнергию вырастут вдвое.
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