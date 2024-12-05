Увеличение военного сбора: кто должен платить и какие новые правила – все, что нужно знать

С 1 декабря произошли изменения в удержании военного сбора – ТСН.ua собрал все, что нужно знать об этом.
С 1 декабря произошли изменения в содержании военного сбора. Главными изменениями, предусмотренными в новом законе, является увеличение военной ставки с 1,5% до 5% для физических лиц по любым доходам. Речь идет о заработной плате, аренде недвижимости, выигрышах, банковских депозитах и других доходах граждан.
Что нужно знать об увеличении военного сбора, в своем блоге рассказала бухгалтер и налоговый консультант Марианна Кавин. Также об этом говорится в материалах Mind.ua и 7eminar. Главные тезисы собрал ТСН.ua.
С 1 декабря 2024 г. вступили в силу изменения в налоговое законодательство, которые парламент утвердил в октябре. Речь о законе №4015-IX (до этого – законопроект №11416-д)
Кто являются плательщиками военного сбора
- физические лица – резиденты, получающие доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;
- физические лица – нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине;
- налоговые агенты физлиц, уплачивающие сбор за них и от их имени с зарплаты, доходов по гражданско-правовым договорам (ЦПД) и других доходов (как в случае с НДФЛ).
Объектом обложения военным сбором является общий месячный или годовой доход.
Будут ли налоги начислять задним числом
Некоторые эксперты заявляли, что в законе существует коллизия и повышенная ставка военного сбора будет применяться к зарплатам задним числом. Но налоговая уверяет: с зарплаты за ноябрь будет удержан военный сбор по ставке 1,5% независимо от фактической выплаты в декабре.
Поскольку закон вступает в силу 1 декабря, налоги "задним числом" начисляться не будут. По словам Марьяны Кавин, в ближайшее время Верховная Рада примет правки к закону, которые устранят эту коллизию и согласуют работу всех норм, в том числе для ФЛП.
Что нужно знать для ФЛП
Кавин напомнила разъяснение нардепа Даниила Гетманцева:
- Для ФЛП военный сбор заработает с 1 января 2025 года.
Если за правку проголосует ВР, то:
- ФЛПы 2 группы впервые уплатят военный сбор января сроком до 19.01.2025 г.
- ФЛПы 3 группы впервые уплатят военный сбор по результатам I квартала до 19.05.2025 г.
Кто может не платить военный сбор
Во время действия военного положения военный сбор не взимается с сотрудников:
- правоохранительных органов;
- ВСУ;
- Нацгвардии;
- СБУ;
- Службы внешней разведки Украины;
- Госпогранслужбы;
- Госохраны;
- МВД;
- Госспецсвязи.
При этом сбор не взимается только с категорий дохода, которые относятся к денежному обеспечению.
Военный сбор по ставке 1,5% остается для военнослужащих и работников ВСУ, СБУ, СЗРУ, ГУР Минобороны, Госпогранслужбы Украины, Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, Госспецслужбы транспорта Нацгвардии, УГО Украины.
С каких доходов уплачивается военный сбор
- зарплата;
- премии;
- компенсации;
- больничные;
- вознаграждения по договорам ЦБХ;
- прибыль от сдачи в аренду имущества;
- социальные выплаты;
- доходы по авторскому праву;
- роялти;
- пенсии;
- вознаграждения и призы;
- дивиденды;
- наследие;
- прибыль от криптовалют;
- подарки.
Исключения для физических лиц:
- декретные выплаты;
- наследство и подарки от родственников первой ступени родства;
- продажа транспортного средства (в пределах одной сделки в год);
- алименты;
- жилищные субсидии;
- финансовые средства, подлежащие возврату;
- средства, полученные на командировочные расходы;
- прибыль от продажи имущества, которое было унаследовано или находилось в собственности более трех лет (не более одной сделки в год).
Также не облагаются военным сбором подарки, не ценные, то есть стоимость которых не превышает 25% минимальной зарплаты.
Марьяна Кавин объясняет, чтобы лучше понять, из чего должен уплачиваться военный сбор, нужно задать вопрос: а НДФЛ есть. Если есть, то будет и военный сбор. (НДФЛ – налог на доходы физических лиц, как не сложно понять из названия, является налогом на любые доходы резидентов Украины, которые они получают как в Украине, так и за рубежом).
Какая ставка военного сбора
- Для плательщиков – физических лиц, ФЛП на общей системе налогообложения (ЗСО) ставка составляет 5% от объекта налогообложения.
- Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения (ССО) ставка составляет 10% размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года в расчете на календарный месяц.
- Для ФЛП и юридических лиц на ССО 3 группы – 1 процент дохода, определенного со статьей 292 настоящего кодекса.
"Нужно запомнить так: и ФЛП и юридические лица, которые есть в 3 группе, платят дополнительно один процент к тем 5 или 3, которые они уже платят. Но будут два отдельные платежи и счета", – говорит Кавин.
Военный сбор для резидентов "Дія Сити"
"На момент записи видео никаких исключений для резидентов "Дія Сити" не было. И наемные работники, и гиг-специалисты по контракту – военный сбор 5%. Да, им обещали не менять налоги в течение 25 лет. Но война – это форс-мажор ", – рассказывает эксперт.
Как отчитываться плательщикам единого налога о военном сборе
"В законе прописали, что отдельной декларации по военному сбору не будет. А значит, через год в декларации по единому налогу всех групп будут внесены изменения. И будет отдельная ячейка – военный сбор. Там даже не нужно будет указывать сумму объекта", – объясняет Кавин.
Ответственность за неуплату военного сбора
Ответственность для ФЛП и ЮО на упрощенной системе такая же, как за неуплату единого налога. Это означает, что за неуплату 1 и 2 группа платят 50% ставки единого налога, избранной плательщиком единого налога.
"То есть 800 грн – месячная сумма, а 400 грн – размер штрафа", – пояснила эксперт.
Для 3 группы:
- При задержке до 30 календарных дней включительно следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – в размере 5% погашенной суммы налогового долга.
- При задержке более 30 календарных дней – на сумму 10% погашенной суммы налогового долга.
Напомним, президент Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военном сборе. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев от 1,5% до 5% этого и 2025 года.
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