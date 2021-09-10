Увеличение выданных ипотечных кредитов свидетельствует о выздоровлении экономики — Кирилл Шевченко

К процессу выдачи ипотечных кредитов подключился уже 21 банк.

Объем ипотечных кредитов, выданных в Украине с января по июль, достиг 4,4 млрд гривен и трижды превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Подобные темпы позволяют говорить о выходе экономики из кризиса, спровоцированного коронавирусом.

Об этом в Facebook заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

К процессу выдачи ипотечных кредитов подключился уже 21 банк.

«Это рекордное количество участников рынка с декабря 2018 года, с тех пор, как НБУ начал опрашивать банковское сообщество по этому вопросу», — уточняет глава НБУ.

За один только июль было оформлено 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. По количеству сделок рост произошел в 2,3 раза, в денежном эквиваленте — в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает Шевченко, одновременно отмечается также постепенное снижение ставок. В частности, начиная с января, средневзвешенная эффективная ставка по кредитам на вторичном рынке, где заключают более 90% контрактов, уменьшилась на 0,6 п.п. до 13,4%. На первичном рынке снижение было не таким заметным, однако и здесь ставки уменьшились на 0,1 п.п. до 16,8%.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко положительно оценил принятый Радой Закон «О виртуальных активах». По его словам, это позволит международным биржам криптовалют легально работать в Украине, а для украинских игроков рынка создать условия, которые защитят их от мошенничества и сохранят капиталы.

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