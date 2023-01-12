Увеличился ли размер пособия на погребение в 2023 году и кто его может получить

Какой размер пособия на захоронение застрахованного, пенсионера, читайте в материале ТСН.ua

В конце декабря Пенсионный фонд утвердил размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, находившегося на его содержании.

С 1 января 2023 года эта сумма снова составляет 4100 грн.

С 2017 года размер пособия на погребение не изменялся, был и остается 4100 грн (постановление правления ФСС от 08.02.2017 № 17).

Речь идет о деньгах, выплачиваемых в случае смерти «застрахованного лица», то есть человека, за которые работодатели платят социальные взносы.

Согласно перечню лиц, указанным в ст. 20 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» помощь на погребение оказывается в случае смерти застрахованного лица или членов семьи, находившихся на его содержании:

жены (супруга),

детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братьев, сестер и внуков — при условии, что у них нет трудоспособных родителей), а соискателей профессиональной (профессионально) -технического), профессионального высшего и высшего образования среди лиц, указанных в этом пункте, обучавшихся по дневной форме получения образования, — до 23 лет,

отца, матери,

деда, бабы по прямой линии родства.

К членам семьи, которые считаются находящимися на иждивении умершего, относятся лица, если они были на полном его содержании, получали от умершего помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Не считаются находящимися на содержании застрахованного лица, члены семьи, которые имели самостоятельные источники средств к существованию (получали заработную плату, пенсию и т.п.).

Помощь оказывается застрахованному лицу, члену его семьи или другим юридическим или физическим лицам, совершившим погребение.

Размер пособия в случае смерти пенсионера равен размеру двухмесячной пенсии умершего. Помощь выплачивается тем лицам, которые совершили погребение.

В случае смерти «военного» пенсионера пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии умершего, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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