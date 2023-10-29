Увеличится ли цена на газ зимой: глава "Нафтогаза ответил

Глава "Нафтогаза" считает, что Украина должна перейти на рыночное регулирование цены на газ, но это произойдет уже после войны.

Этой зимой увеличения тарифов на газ для населения и для предприятий теплокоммунэнерго не будет

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Он заверил, что зимой останутся регулируемые цены – то есть, цены не увеличиваются как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго.

"В этом плане не нужно волноваться этим вопросом. Но, если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все же рынка энергии и внедрения рыночных механизмов", — сказал Чернышев.

Когда будет рыночная регулировка цены на газ

"Это, безусловно, вопрос, который должен решаться исключительно при стабилизации ситуации, в первую очередь, военной стабилизации. Поэтому я бы сейчас его не поднимал, чтобы никого не пугать. Но, безусловно, для того, чтобы развить существенно энергетическую структуру, инфраструктуру Украины, должны вводить рыночные механизмы. И, безусловно, эта реформа является ключевой", — добавил глава "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что Украина наконец-то прекратит транзит российского газа.

Читайте также: