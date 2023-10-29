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Увеличится ли цена на газ зимой: глава "Нафтогаза ответил

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Увеличится ли цена на газ зимой: глава "Нафтогаза ответил

Зимой цена на газ не изменится

Глава "Нафтогаза" считает, что Украина должна перейти на рыночное регулирование цены на газ, но это произойдет уже после войны.

Этой зимой увеличения тарифов на газ для населения и для предприятий теплокоммунэнерго не будет

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Он заверил, что зимой останутся регулируемые цены – то есть, цены не увеличиваются как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго.

"В этом плане не нужно волноваться этим вопросом. Но, если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все же рынка энергии и внедрения рыночных механизмов", — сказал Чернышев.

Когда будет рыночная регулировка цены на газ

"Это, безусловно, вопрос, который должен решаться исключительно при стабилизации ситуации, в первую очередь, военной стабилизации. Поэтому я бы сейчас его не поднимал, чтобы никого не пугать. Но, безусловно, для того, чтобы развить существенно энергетическую структуру, инфраструктуру Украины, должны вводить рыночные механизмы. И, безусловно, эта реформа является ключевой", — добавил глава "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что Украина наконец-то прекратит транзит российского газа.

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Дата публикации
Просмотры
233
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