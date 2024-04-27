Увеличится ли стоимость электроэнергии и газа с 1 мая – решение Кабмина

В Кабмине рассказали, какой будет цена на коммунальные услуги в Украине с 1 мая 2024 года.

В Украине стоимость электроэнергии до конца мая 2024 года не будет повышаться и составит 2,64 грн/кВт*ч. До конца лета сохраняется льготная цена газа для поставщиков тепла и горячей воды для населения.

Об этом заявили на заседании Кабинета Министров.

"Принимаем решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения – 2 грн 64 копеек за киловатт. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако уже начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. Как отметил Денис Шмыгаль, несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит.

"Мы устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию, но восстановить все быстро невозможно. Поэтому призываю украинцев экономно использовать электроэнергию", — добавил премьер.

В Кабмине также утвердили постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

"Также на этой неделе государственный "Нафтогаз" продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлять 7 грн 96 коп. за куб голубого топлива", — резюмировал Денис Шмыгаль.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 27 апреля ударила по Украине разными типами ракет. Целью атаки стала критическая инфраструктура – враг ударил по объектам энергетики в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях – есть повреждения, действуют графики отключений в Харьковской области и в Кривом Роге.

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