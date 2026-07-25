ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Увидят ли украинцы топливо по 100 гривен: эксперт назвал риски

Украинские АЗС начали почти каждый день переписывать цены на топливо.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
АЗС уже начали активно пересматривать цены

АЗС уже начали активно пересматривать цены / © Associated Press

Цена топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр. Однако этого психологического рубежа удастся избежать, если к концу лета стоимость не достигнет этой отметки.

Об этом сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новости.LIVE.

Эксперт отметил, что украинский топливный рынок находится под давлением, как глобальных, так и внутренних факторов.

«Одним из ключевых рисков является массовое уничтожение российскими ударами автозаправочных станций и бензовозов, прежде всего на Левобережье», — объяснил он.

По его данным, сети АЗС лишаются не только возможности продавать топливо, но и основного источника прибыли — сопутствующих товаров и услуг.

«Продажа кофе, еды и товаров в магазинах на заправках обеспечивала значительную часть доходов операторов. У передвижных заправок, которые используются после разрушения стационарных АЗС, такой возможности нет», — добавил Кущ.

Цены на топливо в Украине — последние новости

В течение следующих двух недель розничные цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Водителям следует готовиться к существенному удорожанию топлива: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
71
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie