Узбекистан запретил россиянам удаленно оформлять банковские карты

Центральный банк Узбекистана запретил россиянам отдаленно оформлять банковские карты.

Для того, что граждане страны-агрессора смогли получить карты Visa и Mastercard, нужно приехать в Узбекистан.

Об этом сообщает Центральный банк Узбекистана.

"Для открытия счетов физическими лицами в банк подается заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление на открытие счета должно подаваться физическими лицами лично", — заявили в банке.

Напомним, платежные системы Visa и Mastercard официально заявили, что уходят с рынка РФ.

Также российская платежная система "Мир" не может найти чипов для своих карт и ищет их в Китае. Россия обращается к производителям микрочипов в Китае, чтобы обойти санкции.

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