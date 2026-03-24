"Ужасающие заявления" и нефтяные качели: почему ценники на АЗС не пойдут вниз в ближайшее время

Мировой рынок нефти находится в состоянии высокой волатильности, которая напрямую зависит от публичных заявлений президента США Дональда Трампа. Это фактически единственный серьезный фактор, определяющий будущие ценники на заправках.

Такое мнение высказал президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар, пишет “Эспрессо”.

По словам эксперта, экономические расчеты на нефтяном рынке отошли на второй план, уступив место непредсказуемой риторике американского лидера. Любое резонансное заявление может мгновенно поднять цены вверх, даже если оно будет опровергнуто впоследствии.

«Цена на нефть, она прямо пропорциональна, нелинейно пропорциональна самодурству Трампа. И это единственный фактор, который сейчас оказывает влияние на все это», — подчеркнул Гончар.

Он привел пример того, как эмоциональные заявления в эфире могут спровоцировать скачок рынка за считанные часы: «Если сегодня утром, по Вашингтонскому времени, Трамп вновь что-то выдаст устрашающее в эфир, что там уже десантные корабли Соединенных Штатов приближаются для проведения специальных операций по захвату острова Харт, то все снова. Через день Трамп может заявить обратное».

Чего ждать на заправках в Украине

Несмотря на надежду водителей на коррекцию ценников, эксперт дает сдержанный прогноз. Пока рынок лихорадит из-за политических факторов, реального удешевления нефтепродуктов ожидать не стоит.

«Цены на заправках не изменятся, к сожалению. Поэтому отсюда ценники на автозаправочных станциях или в Польше, или в Украине сегодня или завтра изменения не претерпевают. В сторону понижения я имею в виду», — резюмировал президент Центра «Стратегия XXI».

Пока стабильность цен на АЗС остается под вопросом, поскольку любое новое заявление из Вашингтона способно в очередной раз дестабилизировать энергетические рынки Европы.

Сколько стоит топливо в Украине

Напомним, утром 24 марта украинские АЗС обновили цены на топливо. В среднем, стоимость бензина существенно не изменилась, однако дизельное топливо подорожало.

По данным мониторинга, цены на дизель в крупнейших сетях АЗС колеблются в пределах от 85,90 до 89,99 грн за литр, на заправках «Укрнафты» его можно приобрести дешевле — за 80,99 грн. В сутки дизель подорожал примерно на 1 грн.

Отдельные сети также отчасти повысили цены на бензин. В частности, на АЗС KLO бензин А-95 и А-95+ вырос в стоимости на 1 грн. При этом премиальный бензин А-100 в среднем стоит около 85 грн/литр.

Стоимость автогаза остается без существенных изменений и в среднем составляет около 46,98 грн за литр, хотя цены на разных АЗС могут отличаться.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Также в Украине заработал кэшбек на горючее – от 5% до 15%. Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального Кэшбека». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через Действие.

Кстати, эксперты Сергей Куюн и Александр Сиренко спрогнозировали цены на бензин А-95 и дизель в апреле 2026 года.