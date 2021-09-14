Уже выше $810 за тысячу кубов: газ в Европе продолжает бить рекорды

Уже выше $810 за тысячу кубов: газ в Европе продолжает бить рекорды

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпОВ заполняемости подземных хранилищ.

Цена на газ в Европе на хабе TTF в Нидерландах продолжают бить рекорды. На данный момент он торгуется выше отметки 810 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

В частности, в ходе торгов цена на газ достигла отметки 810,32 доллара за тысячу кубометров или 66,3 евро за МВт*ч. Отметим, европейская цена ежедневно обновляет рекорды.

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним:

Основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время.

Подробнее о том, что происходит на европейском газовом рынке и вырастут ли цены на газ в Украине, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине».

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