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В 2021 году международные резервы Украины выросли почти до 31 млрд долларов

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В 2021 году международные резервы Украины выросли почти до 31 млрд долларов

УНИАН

В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн или на 1,1%.

На 1 января международные резервы Украины составили $30,94 млрд. В 2021 году они выросли на $1,8 млрд или на 6%.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Международные резервы увеличились благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты Национальным банком на валютном рынке", – говорится в сообщении.

Так, в августе 2021 года Украина получила 1,9 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках общего распределения от МВФ, а в ноябре – второй транш от МВФ по программе stand-by объемом 500 млн СПЗ. За год также удалось получить другое связанное официальное финансирование, в частности от Еврокомиссии в объеме около 600 млн евро.

Всего из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила $11,2 млрд. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте в прошлом году было израсходовано $11,5 млрд.

Также в 2021 году Нацбанк пополнил международные резервы на $2,4 млрд за счет покупки валюты на межбанке, поскольку в течение большей части года предложение валюты на рынке преобладало над спросом, прежде всего, благодаря благоприятной мировой конъюнктуре для основных товаров украинского экспорта.

В декабре 2021 года международные резервы Украины выросли на $342,5 млн, или на 1,1% благодаря поступлению в пользу правительства $1,4 млрд, в том числе $858,3 млн — от размещения внутренних гособлигаций (ОВГЗ) и $105 млн — от Всемирного банка. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было израсходовано $847,7 млн.

Объемы чистой продажи валюты центральным банком на валютном рынке в декабре составили $152,5 млн.

Текущий размер интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,1 месяца будущего импорта.

По состоянию на 1 декабря международные резервы составили $30,5 млрд.

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