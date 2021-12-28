В 2021 году в мире стало на более 400 миллиардеров больше: среди них — двое украинцев

В 2021 году в мире стало на более 400 миллиардеров больше: среди них — двое украинцев

Общее состояние новых богачей превышает 1 триллион долларов.

По подсчетам издания Forbes, по состоянию на 17 декабря 2021 года, в мире насчитывается уже более 2 600 миллиардеров с общим состоянием почти в $14 трлн. В этом году их компанию пополнили более 400 новых богачей, которые добавили в общую копилку более 1 триллиона долларов.

Об этом сообщили на сайте издания.

Среди женщин самой богатой миллиардершей в 2021 году стала Мириам Адельсон – вдова магната азартных игр (казино) Шелдона Адельсона. Она унаследовала его долю в Las Vegas Sands, составляющую большинство ее капитала, который эксперты оценивают в $27,1 млрд.

Всего в 2021 году миллиардерами стало шесть десятков женщин.

Большинство новых миллиардеров появились в Китае – около 160, еще сто богачей с миллиардным состоянием походят из США, более 20 – из Индии и Германии. Есть среди миллиардеров и два украинца.

Алекс Шевченко и Макс Литвин – основатели инструмента проверки грамматики Grammarly. В ноябре этого года они привлекли $200 млн от инвесторов, среди которых Baillie Gifford и BlackRock. Поэтому теперь состояние каждого из них оценивается в $4 млрд.

Напомним, глава компаний Tesla и SpacеХ Илон Маск снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира. У него – 203,4 млрд долларов.

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