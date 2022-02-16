В 2022 году Метинвест инвестирует в Украину 1,2 млрд долларов

Группа Метинвест намерена инвестировать в модернизацию своих предприятий в 2022 году более 1,2 млрд долларов, что на 18% больше капитальных вложений предыдущего года.

В частности, в планах продолжит экологическую модернизацию своих предприятий. Один из ключевых проектов — реконструкция газоочисток в кислородно-конвертерном цехе "Азовстали", которые будут вводить в эксплуатацию поэтапно в течение 2022-2023 годов. Ожидается, что реконструкция станет самым большим экопроектом в истории Группы: инвестиции превысят 180 млн долларов.

Также в этом году завершится реконструкция газоочистных установок литейных дворов и бункерной эстакады доменной печи №4 и строительство воздухоразделительной установки на ММК им. Ильича. Кроме того, планируется произвести замену газоочисток обжиговой машины Lurgi-552А на Северном ГОКе.

Кроме того, в Мариуполе началось строительство Метинвест Политехники – первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе, на строительство и запуск которого будет направлено более 30 млн евро, внедрят технологии ведущих мировых производителей. Метинвест Политехника станет новым стандартом качественного образования в стране, которое будет бесплатным для украинцев.

"Метинвест показал высочайший уровень патриотизма и веры в государство, инвестировав рекордную в истории компании сумму средств в развитие промышленности в Украине. В прошлом году мы вложили более 1 миллиарда долларов в проекты, которые делают украинскую промышленность современнее, конкурентнее и экологичнее. Однако наши инвестиции не ограничиваются лишь производством. Мы делаем все, чтобы в городах было комфортно жить и работать, а украинцы гордились своей страной", - заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Всего по итогам 2021-года года за 16 лет работы Метинвест инвестировал в модернизацию производства более 11 млрд долларов.