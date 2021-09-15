В 2022 году повысят пенсии: Кабмин заложил 531 млрд гривен в бюджет фонда

В 2022 году повысят пенсии: Кабмин заложил 531 млрд гривен в бюджет фонда

Ключевые приоритеты в 2022 году остаются неизменными.

15 сентября правительство согласовало проект бюджета на 2022 год. Кабинет министров Украины заложил 531 млрд грн в бюджет Пенсионного фонда.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Бюджет Пенсионного фонда в проекте госбюджета на 2022 год — 531 млрд грн., Что на 31 млрд больше, чем в 2021 году. Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн. Планируется продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", — отметил глава правительства.

Также известно, что с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн. Это будет касаться тех категорий граждан, у которых пенсии меньшее средней заработной платы 2020 года.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный, это — бюджет модернизации страны, восстановление экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование, в развитие. Ключевые приоритеты остались неизменными. Это — медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики", — сказал глава правительства.

Напомним, Кабмин Украины заложил в государственный бюджет 193 млрд гривен на медицинскую отрасль. Обещают, что благодаря этому минимальная зарплата у врачей вырастет до 20 000 гривен. Также 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

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