В 2022 году Укрзализныця заработает 1,7 млрд: их направят на развитие инфраструктуры в рамках "Большой стройки"

В 2022 году Укрзализныця заработает 1,7 млрд: их направят на развитие инфраструктуры в рамках "Большой стройки"

Чистая прибыль УЗ в январе составила 21 млн. гривен.

Чистая прибыль Укрзализныци в 2022 году должна составить около 1,7 млрд гривен. Такие прогнозы основаны на результатах января и предпринятых ранее мерах по увеличению эффективности работы компании-перевозчика.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

"Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений) в январе 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 5 раз – до 2,6 млрд грн", - приводит данные пресс-служба министерства.

При этом чистая прибыль УЗ в январе составила 21 млн гривен, хотя в первой половине прошлого года ситуация в компании оценивалась как катастрофическая.

"Исправить ситуацию удалось благодаря внедрению возможности закупать электроэнергию напрямую у производителя, приведению тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованным, оперативной реакции на запросы рынка. В целом в этом году по УЗ планируется получить 1,7 млрд грн чистой прибыли", - поделился министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Полученная прибыль, по словам министра, будет направлена, в первую очередь, на модернизацию украинской железной дороги в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"В частности, в этом году планируем электрифицировать 100 км маршрутов, обновить 750 км путей, построить 1 500 грузовых вагонов, а также закупить не менее 100 пассажирских вагонов", - сообщил Кубраков.

Напомним, в этом году будут также реконструированы 30 железнодорожных платформ в рамках проекта по формированию маршрутов пригородного сообщения Kyiv City Express. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.