В 2022 году в Украине вырастут тарифы на газ и электроэнергию – прогноз Минэкономики

В 2022 году в Украине вырастут тарифы на газ и электроэнергию – прогноз Минэкономики

По мнению экспертов, в следующем году подорожает также отопление и горячая вода.

В Украине в 2022 году вырастут тарифы на газ и электроэнергию.

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Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Так, согласно документу, тарифы на газ вырастут на 20%, а на электроэнергию – на 17,5%. Кроме того, опрошенные эксперты, считают, что в 2022 году тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 16%.

В то же время, по мнению экспертов, тарифы в 2023 году могут возрасти: на природный газ – на 7,5%, на электроэнергию – на 10%, а на отопление и горячую воду – на 10%. В 2024 году на природный газ – на 10%, на электроэнергию – на 5%, а на отопление и горячую воду – на 7,5%.

Стоит отметить, с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в Украине действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр в первый год.

Напомним, в видеообращении 10 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине меняться не будут.

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