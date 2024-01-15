В 2023 году «Фармак» выпустил 22 новых лекарственных средства

Лидер украинского фармацевтического рынка компания «Фармак» выпустила 22 новых лекарственных средства в течение 2023 года. Новое лекарство предназначено для облегчения неврологических симптомов, для седации, лечения хронического обструктивного заболевания легких, аллергического рыноконъюнктивита, грибковых инфекций, глаукомы, успокаивающие и т.д.

Среди новых продуктов компания представила рынку лекарственный препарат, предназначенный для борьбы с сердечной недостаточностью. И, что важно, он стоит втрое дешевле имеющихся на рынке Украины лекарств иностранного производства, при этом не уступая им в качестве.

Компания «Фармак» продолжает инвестировать в развитие производства, исследования и разработку новых лекарственных средств, несмотря на полномасштабную войну. В 2023 году инвестиции компании составили около 1,5 млрд грн. Из них почти 600 млн грн – в R&D (прим. исследование и разработка).

В продуктовом портфеле «Фармак» – более 400 наименований лекарственных средств. Это эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, гинекологические, противопростудные и другие лекарственные препараты. Компания экспортирует продукцию собственного производства в 60 стран мира, среди которых – 15 стран ЕС, страны Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки и Австралии. В конце 2024 года Фармак планирует запустить фармацевтическое производство в Барселоне, Испания.