В 2024 году ДТЭК запустил 18 новых угольных лав для стабильного прохождения зимы

В рамках подготовки к зиме этого года шахтеры ДТЭК уже ввели в работу 18 новых угольных лав, чтобы поддерживать стабильную угледобычу.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Со стартом уже третьего отопительного сезона в условиях полномасштабной войны предприятия ДТЭК продолжают добывать важный для страны энергетический уголь.

Для этого за десять месяцев этого года шахтеры компании ввели в работу 18 новых угольных лав. Еще 8 планируют ввести в ноябре – декабре.

«Благодаря усилиям шахтеров удается накапливать необходимые запасы угля для прохождения осенне-зимнего периода и поддерживать потребности теплоэлектростанций в топливе во время пиков потребления электроэнергии. Чтобы это стало возможным, с начала года мы инвестировали в отечественную угледобычу более 6,5 млрд грн, а до конца года планируем нарастить эти вложения до 7,6 млрд грн», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Инвестиции были направлены на ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.